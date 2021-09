Fernando Medina assume derrota: "Carlos Moedas ganhou e merece por isso as felicitações indiscutíveis"

Atual presidente da Câmara de Lisboa perdeu a autarquia para o candidato social-democrata.

Fernando Medina, ex-presidente e candidato à Câmara de Lisboa pelo PS, assumiu a derrota nas autárquicas 2021 para Carlos Moedas."O engenheiro Carlos Moedas ganhou e merece por isso as felicitações indiscutíveis. Quero assegurar que as mais exigentes funções de Presidente da Câmara de Lisboa possam ser cabalmente asseguradas por ele", disse Medina ao início do discurso."Foi um privilégio servir a cidade durante seis anos. Faço este momento de despedida com a segurança que dei o melhor pela cidade e pelo seu povo", refere o ex-presidente da Câmara de Lisboa.Fernando Medina realça os trabalhos que fez pelo desenvolvimento da capital do País: "desde avanços da habitação à agenda verde, tenho a certeza que era a agenda correta para cidade de Lisboa". "Acima está a democracia. Por um voto se ganha, por um voto se perde. Perdi estas eleições", acrescentou."A derrota de hoje é pessoal e intransmissível", rematou.