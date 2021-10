Fernando Medina renunciou hoje ao cargo de vereador de Lisboa

Decisão foi comunicada através de uma carta enviada à presidência da Assembleia Municipal de Lisboa.

Fernando Medina renunciou esta terça-feira ao cargo de vereador de Lisboa. A decisão foi comunicada através de uma carta enviada à presidência da Assembleia Municipal de Lisboa e a que o CM teve acesso.

"Venho por este meio formalizar a minha renúncia ao cargo de vereador no próximo executivo camarário. Foi uma resolução ponderada, escutando e ouvindo a opinião de várias pessoas ao longo da última semana, mas no fim foi o que teria de ser sempre uma decisão individual", afirma.





Fernando Medina acrescenta ainda que considera ser a "solução que melhor serve os interesses da cidade, o funcionamento das reuniões do executivo da autarquia e a capacidade de a oposição camarária se concentrar no futuro e não no passado".Medina perdeu as eleições autárquicas de 2021 para Carlos Moedas, antigo Comissário Europeu.A minha saída da câmara municipal facilita a vida aos futuros órgãos da autarquia, reduzindo o nível de pessoalização do debate e concentrando a discussão política na procura de soluções para os desafios do futuro", explicou.Na mesma carta, Medina diz ainda que terá sempre uma "profunda ligação à cidade" de Lisboa. "Como disse há poucas semanas, e volto a repetir depois dos resultados serem conhecidos, Lisboa é a cidade da minha vida".Fernando Medina garante que vai continuar atento ao desenvolvimento de Lisboa, estando "sempre civicamente ativo e empenhado" no que considera ser o melhor para a capital do país.