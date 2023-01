Fernando Santos assume seleção da Polónia

Conferência de imprensa marcada para terça-feira às 13 horas locais.

Acordo fechado: Fernando Santos vai assumir o cargo de selecionador da Polónia. A informação está a ser avançada na Polónia. A apresentação está marcada para terça-feira, tendo sido marcada uma conferência de imprensa para as 13 horas locais (12 em Lisboa).Fernando Santos chegou na manhã desta segunda-feira à Polónia, como relata a imprensa polaca. Este domingo o presidente da Federação polaca assumiu que as negociações para a contratação do novo selecionador estavam concluídas."A escolha não foi fácil, mas acredito que com o novo treinador viveremos muitos momentos bons", referiu Cezary Kulesza.

Fernando Santos deixou o comando de Portugal depois do Mundial'2022, realizado no Qatar. À frente da Seleção Nacional conquistou um Campeonato da Europa e uma Liga das Nações.