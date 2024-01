Fernando Santos cai com estrondo na primeira derrota na Turquia

Pendikspor, de Ivo Vieira, atropelou o Besiktas.

O Pendikspor, do treinador português Ivo Vieira, 'atropelou' este sábado o Besiktas com uma goleada de 4-0, em jogo da Liga turca de futebol, que marcou a primeira derrota do também luso Fernando Santos.

O antigo selecionador português, campeão europeu em 2016, que chegou ao Besiktas no início de janeiro, tinha vencido um jogo para o campeonato turco e outro para a Taça, mas este sábado 'caiu' com estrondo na visita ao Pendikspor, emblema também de Istambul.

A equipa, que é treinada por Ivo Vieira desde outubro, garantiu a goleada com golos de Umut Nayir, logo aos quatro minutos, de Halil Akbunar, aos 70, de Mame Thiam, aos 74, e do lateral português Sequeira (ex-Sporting de Braga), aos 82.

O defesa é o único jogador português no Pendikspor, enquanto o Besiktas conta também com o médio Gedson Fernandes, igualmente titular no jogo deste sábado da 21.ª jornada do campeonato turco de futebol.

O Pendikspor é 19.º e penúltimo no campeonato, tendo somado este sábado apenas a quarta vitória em 21 jogos, enquanto o Besiktas é quarto, com 35 pontos, e pode atrasar-se ainda mais para o líder Fenerbahçe, que tem 53 pontos e menos um jogo.