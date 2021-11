Fernando Santos dispensa trio e convoca José Sá e Gonçalo Guedes

Anthony Lopes, Rafa e João Mário saem da convocatória por lesão.

Fernando Santos dispensou Anthony Lopes, Rafa e João Mário, todos por motivos físicos, e chamou José Sá e Gonçalo Guedes aos trabalhos da Seleção Nacional, tendo em vista os jogos com Irlanda e Sérvia, da fase de apuramento para o Mundial'2022.Segundo comunicado da FPF, "analisados os relatórios médicos, e tendo em conta o tempo de recuperação previsto, o selecionador nacional decidiu dispensar o guarda-redes do Lyon e os dois jogadores do Benfica."Os jogadores escolhidos pelo selecionador nacional juntam-se esta segunda-feira ao final do dia na Cidade do Futebol.