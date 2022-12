Fernando Santos surpreende ao escolher António Silva e Vitinha para o onze inicial

Consulte as escolhas iniciais de Fernando Santos para a 3.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022.

Portugal defronta a Coreia do Sul, de Paulo Bento, esta sexta-feira, a partir das 15 horas de Portugal Continental, em jogo da 3.ª jornada do Grupo H do Mundial'2022. Estas são as opções iniciais de Fernando Santos para o encontro.



ONZE DE PORTUGAL: Diogo Costa, Diogo Dalot, António Silva, Pepe, João Cancelo, Rúben Neves, Matheus Nunes, Vitinha, João Mário, Ricardo Horta e Cristiano Ronaldo;