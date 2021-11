Ferro Rodrigues vai abandonar Parlamento

Presidente da Assembleia da República não será recandidato nas próximas eleições legislativas.

Eduardo Ferro Rodrigues confirmou na conferência de líderes da AR desta quarta-feira que irá abandonar o Parlamento no fim da legislatura, não se recandidatando nas próximas eleições legislativas antecipadas marcadas para 30 de janeiro.Na mais recente Conferência de Líderes, que reúne os líderes parlamentares, Ferro Rodrigues confirmou que é um dos deputados que se despede do Parlamento com o fim desta legislatura."A este respeito, o PAR referiu que, efetivamente, alguns Deputados já lhe tinham manifestado pretender fazer breves despedidas da AR, esclarecendo que o mesmo sucedia consigo, visto que já não seria candidato nas próximas 5 eleições", pode ler-se em comunicado.

Na súmula, indica-se também que o presidente da Assembleia da República "referiu que, efetivamente, alguns deputados já lhe tinham manifestado pretender fazer breves despedidas" do parlamento.

Nessa ocasião, Ferro Rodrigues esclareceu que "o mesmo sucedia consigo, visto que já não seria candidato nas próximas eleições".

"Informou que, em princípio, no dia 26 de novembro, antes das votações, se poderia destinar algum tempo para essas intervenções dos deputados com mais tempo de funções na Assembleia da República", acrescenta-se na súmula.

A possibilidade de Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República desde a legislatura passada, não voltar a candidatar-se a deputado era dada como muito provável pela maioria dos dirigentes socialistas.

Eduardo Ferro Rodrigues deixará assim de ser a segunda figura do Estado de Portugal, depois de seis anos a presidir o Parlamento.