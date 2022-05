Festa do título do FC Porto na Luz não vai ser transmitida na televisão

BTV, que transmite o clássico, reduz ao mínimo as imagens dos possíveis festejos do rival pelo título de campeão.

A eventual festa do título do FC Porto na Luz não vai ter transmissão televisiva em pleno. O CM sabe que a intenção do Benfica é reduzir ao mínimo indispensável as imagens dos festejos dos jogadores portistas no seu estádio.



Clássico: Jogo na Luz dá favoritismo ao Benfica?

O clássico entre Benfica e FC Porto no sábado vai ser transmitido na BTV.

Leia a notícia completa no site do Correio da Manhã.