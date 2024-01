FIFA afasta neerlandês Marc Overmars do futebol mundial após escândalo com mensagens sexuais

Suspensão vigora por pelo menos um ano.

Tribunal do Desporto neerlandês decidiu banir o dirigente de quaisquer funções relacionadas com o futebol durante dois anos, um deles sob pena suspensa.

A FIFA afastou o ex-internacional neerlandês Marc Overmars do futebol mundial por pelo menos um ano, na sequência de um escândalo com mensagens sexuais, avançou esta quarta-feira a agência Reuters.Em junho de 2022, o então diretor desportivo do Ajax demitiu-se do cargo, devido a "uma série de mensagens inapropriadas enviadas a várias colegas durante um longo período de tempo", de acordo com a informação prestada pelo clube neerlandês.O ex-futebolista reconheceu de imediato o erro. "Estou envergonhado. (...) Peço desculpa. Realmente, para alguém nas minhas funções, este comportamento é inaceitável", declarou Marc Overmars.Em novembro de 2023, oA decisão tomada esta quarta-feira pela FIFA estende a proibição a todo o futebol mundial.