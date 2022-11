FIFA já confirmou que primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai é de Bruno Fernandes

Através da tecnologia, que funciona através de sensores, usada nas bolas do Mundial, a FIFA tirou as dúvidas.

A FIFA já confirmou, esta terça-feira, que o primeiro golo de Portugal frente ao Uruguai, no jogo desta segunda-feira a contar para o Mundial 2022, não foi da autoria de Cristiano Ronaldo.Através da tecnologia presente nas bolas do Mundial, que funciona através de sensores, a Federação concluiu que o capitão das quinas não tocou na bola no lance do primeiro golo de Portugal. O golo pertence assim a Bruno Fernandes, confirma a ESPN."No jogo entre Portugal e Uruguai, recorrendo a tecnologia Connected Ball Technology instalada na bola oficial de jogo da Adidas,comprovámos que não houve contacto na bola de Cristiano Ronaldo para o golo inaugural do jogo.