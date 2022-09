Fila para o velório da Rainha Isabel II pode chegar às 35 horas

Velório público Urna de Isabel II estará exposta a partir desta tarde em Westminster Hall. É esperado perto de um milhão de pessoas.

A urna com os restos mortais de Isabel II chegou esta terça-feira a Londres, onde a partir desta tarde estará em câmara-ardente em Westminster Hall. É esperado perto de um milhão de pessoas e as filas poderão chegar às 35 horas. As autoridades já avisaram que nem todos vão conseguir entrar.Saiba mais no