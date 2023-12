Filha esconde abusos de 10 anos do padrasto para não ver mãe infeliz

Foi atacada pela primeira vez há precisamente 10 anos. Era apenas uma menina de 13 anos quando o padrasto começou a abusar sexualmente dela, no interior da casa onde viviam, em Vila do Conde. As investidas duraram até fazer 15 anos. Só agora, aos 23, durante uma discussão com a mãe, confessou os horrores que viveu. O suspeito, um pescador, de 40 anos, foi agora detido pela PJ.