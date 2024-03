Filho de arguido em processo de tráfico de droga atropela pai de testemunha em Vila Real

Segundo testemunhas, a vítima e o autor do crime eram conhecidos.

Um atropelamento matou um idoso, com idade entre os 60 e os 70 anos, na noite deste sábado, na Rua Avelino Samardã, em Vila Real. Ao que oapurou, trata-se de um atropelamento e fuga. Segundo testemunhas, a vítima e o autor do crime eram conhecidos. A vítima seria pai de uma testemunha de um processo de tráfico de droga em que o pai do condutor estaria envolvido.O condutor trata-se do filho de um dos arguidos do processo.O alerta foi dado pelas 22h00 e para o local foram mobilizados os bombeiros que quando chegaram se depararam com um morto.A Polícia Judiciária esteve no local a fazer diligências.