"Vamos erguer a cabeça": Filho de Bolsonaro reage à derrota do pai nas eleições presidenciais do Brasil

Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a falhar uma reeleição.

O antigo presidente do Brasil e histórico dirigente do Partido dos Trabalhadores, Luíz Inácio Lula da Silva, foi eleito, este domingo, presidente do Brasil, derrotando na segunda volta das eleições presidências o seu opositor e atual ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro por uma margem mínima de votos.



Será o terceiro mandato de Lula à frente dos destinos do país sul-americano. Bolsonaro é o primeiro presidente brasileiro a falhar uma reeleição.

Obrigado a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi para as ruas, deu seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação de sua vida! Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil! Deus no comando! — Flavio Bolsonaro #B22 (@FlavioBolsonaro) October 31, 2022

Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, quebrou, esta segundafeira, o silêncio depois da derrota do pai nas eleições presidenciais do Brasil.Numa publicação no Twitter, o filho do ex-presidente agradeceu aos apoiantes que deram " a Bolsonaro a maior votação da sua vida". "Vamos erguer cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil", escreveu.