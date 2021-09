Filho de Costa conquista freguesia de Lisboa onde vive Carlos Moedas

Com apenas 25 votos de vantagem num universo de 19 082 eleitores, Pedro Costa venceu em Campo de Ourique.

Com apenas 25 votos de vantagem num universo de 19 082 eleitores (dos quais votaram mais de 53%), Pedro Costa venceu em Campo de Ourique, a ‘casa’ do novo presidente da Câmara de Lisboa e resistiu a uma hecatombe que resultou na derrota de seis presidentes de junta socialistas.No Lumiar, o deputado Pedro Delgado Alves perdeu para o médico Ricardo Mexia; em Arroios, Margarida Martins caiu com estrondo perante a desconhecida assistente social na Sociedade Anti-Alcoólica Portuguesa Madalena Natividade.O fadista José da Câmara – filho de Vicente da Câmara, que tem o nome inscrito no Museu do Fado – ficou à frente em São Domingos de Benfica. A lista de Moedas conquistou ainda aos socialistas Alvalade, Parque das Nações e Avenidas Novas (neste caso com Daniel Gonçalves, um nome vetado por Passos Coelho nas últimas autárquicas).Nota ainda para Carnide, a única das 24 freguesias de Lisboa onde o PCP ganhou, com Fábio Sousa a conquistar mais de 45% dos votos.