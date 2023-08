Filhos e genro de ‘Orelhas’ presos por tentarem matar nos festejos do título do FC Porto

‘Bocas’ em frente dos amigos de Igor Silva geraram a violenta rixa. Ficaram em liberdade.

Foram as ‘bocas’ lançadas por Iara Gonçalves junto de amigos de Igor Silva - assassinado à facada em maio do ano passado, nos festejos do título do FC Porto - que geraram os confrontos. Várias pessoas envolveram-se à pancada e pelo meio um homem foi baleado numa perna e um outro foi esfaqueado na cabeça. Agora, a PJ deteve Iara, 19 anos, o seu namorado, Adolfo, de 24, e o meio-irmão dela, Marcos, de 17 - filho de ‘Orelhas’ que pertencia à claque dos Super Dragões - por tentativa de homicídio.









Tudo aconteceu na madrugada de São João, na zona da Corujeira, no Porto. A filha de Marco ‘Orelhas’ estava num cabeleireiro, no centro do Porto, quando foi detida. Presentes a uma juíza ficaram em liberdade. Iara está indiciada de um crime de homicídio tentado (esfaqueou) e tem de se apresentar diariamente na PSP. Adolfo ficou com a mesma medida de coação, mas está indiciado por dois crimes de homicídio tentado. Já Marcos está indiciado por um destes crimes e ficou obrigado a apresentar-se semanalmente às autoridades.

Adolfo usou uma arma de 7.65 mm. Efetuou pelo menos dois disparos e um deles atingiu um homem que tinha saído à rua ao ouvir os confrontos. Neste processo é ainda arguida a mulher de Renato - o outro filho de ‘Orelhas’ que, tal como o pai e o tio, Paulo ‘Chanfra’, está acusado do homicídio de Igor. A cunhada de Iara estava no local e presenciou os crimes.





PROCURADOR QUERIA PREVENTIVA



O Ministério Público pediu pena de prisão para os três arguidos, com a possibilidade de ficarem em domiciliária. Mas a juíza de instrução criminal do Porto teve outro entendimento e libertou os dois irmãos e o namorado de Iara.





SILÊNCIO NÃO FALARAM AO JUIZ



Os três arguidos não prestaram declarações no primeiro interrogatório. Iara é também arguida no processo da morte de Igor por ofensas à integridade física. Mas a mãe de Igor quer que ela e a mãe sejam acusadas de homicídio.