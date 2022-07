Filhos mais velhos de José Eduardo dos Santos aceitam funeral nacional, mas com uma condição

Descendentes pedem um mausoléu para acolher os restos mortais do ex-presidente angolano.

Os filhos mais velhos do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos comprometeram-se esta terça-feira a colaborar na realização de um funeral nacional, mas após as eleições de 24 de agosto e pedem um mausoléu para acolher os restos mortais.

Numa carta a que a Lusa teve acesso e subscrita por cinco dos seus descendentes (Isabel, José Filomeno "Zenu", Welwitschea "Tchizé", Joess e José Eduardo Paulino "Coreon Dú"), os filhos do antigo Presidente da República expressam "profunda gratidão ao povo de Angola" e a todos os que partilham a sua tristeza, pedindo respeito pelo luto.





"Seja qual for o resultado das próximas eleições, no futuro, nós, a família, junto das instituições e do Presidente eleito, colaboraremos na união da Nação e, a organizar com tempo necessário as condições para homenagem e o funeral nacional do Pai da Nação, o nosso pai, Eng. José Eduardo dos Santos, para que um dia este em dignidade e respeito descanse em paz na terra dos seus antepassados", prometem os filhos mais velhos, na carta.