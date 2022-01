Fim da pandemia na Europa após vaga da Ómicron "é plausível", admite OMS

"É plausível que a região esteja a caminhar para uma espécie de fim da pandemia", disse Hans Kluge, em declarações à AFP.



Por outro lado, o Comité de Emergência do Regulamento Sanitário Internacional relacionado com a pandemia, que se reuniu na passada quinta-feira, em Genebra (Suíça), concordou por unanimidade que a pandemia "continua a afetar negativamente a a saúde das populações em todo o mundo, representa um risco de disseminação internacional e interferência no tráfego internacional e requer uma resposta internacional coordenada".

O Comité também alertou sobre

"o risco de declarações excessivamente otimistas sobre o estado da pandemia".