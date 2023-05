"Fim da precariedade": António Costa elogia promulgação de documento por Marcelo Rebelo de Sousa

António Costa elogiou, esta segunda-feira, a promulgação do documento sobre recrutamento de professores, promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. O primeiro-ministro apontou os avanços feitos para o "fim da precariedade"."O decreto hoje promulgado pelo Presidente da República é uma importante notícia para a estabilidade da vida dos docentes. Com este diploma milhares de professores vão finalmente ser vinculados. Para muitos acabarão os dias 'da casa às costas'", escreveu nas redes sociais.

Marcelo Rebelo de Sousa apresentou uma proposta concreta sobre a vinculação dos professores, através de um diploma do Governo sobre recrutamento de pessoal docente, de acordo com uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, para não "adiar as expectativas de cerca de oito mil professores".António Costa reforçou que o trabalho para "dignificar a carreira de docente" será continuado, com a "vinculação dinâmica de quem complete 1095 dias de serviço".