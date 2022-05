Finlândia conta com apoio de Portugal na adesão à NATO

A posição da Turquia é justificada pelo apoio que aqueles países nórdicos têm dado à causa curda. A Turquia – que é membro da NATO – considera "grupos terroristas" os militantes curdos que lutam pela independência. Ankara poderá usar o seu direito de veto enquanto membro da organização militar para impedir a adesão da Finlândia e da Suécia.

Erdogan disse que não "queria ver uma repetição do erro cometido" contra a Turquia com a entrada da Grécia na NATO.Na sequência da opinião desfavorável da Turquia quanto à entrada da Finlândia na NATO, o Ministro dos Negócios Estrangeiros Finlândes, Pekka Haavisto, referiu que "vão ter de ser dados muitos passos e terá de ser feito um dialogo direto com cada um desses 30 paises integrantes"."O diálogo com a Turquia será difícil e com a Croácia, que também já mostrou opiniões contraditórias sobre a entrada da Finlândia e da Suécia" na organização, destacou Pekka Haavisto, salientando que "os problemas que separam as opiniões desses países muitas vezes não esta nas mãos dos finlandeses, por isso haverá muito tópicos que têm de ser discutidos no momento que for aprovado no parlamento finlandês o pedido de adesão à NATO".De acordo com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Finlândes "há muitos passos e processos que tem de ser tomados agora e há pontos que a Finlândia tem de cumprir e que esses pontos construídos pela NATO têm de ser respeitados pelos finlandeses".O Ministro dos Negócios Estrangeiros português João Gomes Cravinho, que esteve presente esta sexta-feira, em Helsínquia, e reuniu com o homólogo finlandês mostrou o apoio de Portugal na adesão da Finlândia à NATO, dizendo que não acredita "que Turquia venha a ser obstáculo".