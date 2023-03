Finlândia inicia construção de vedação na fronteira com a Rússia

Vedação vai cobrir ambos os lados do posto fronteiriço de Imatra.

A Finlândia iniciou, na terça-feira, a construção de uma vedação, de aproximadamente três quilómetros, na fronteira oriental com a Rússia. Os nórdicos pretendem, posteriormente, construir entre 130 a 260 km de cercas, cobrindo 10 a 20% da área total de fronteira entre os dois país, concentrando-se principalmente nos pontos de passagem e áreas adjacentes no sudeste do país.De acordo com a agência Reuters, a vedação vai cobrir ambos os lados do posto fronteiriço de Imatra. Será necessário desbravar floresta para a contrução. Uma vez terminado esse processo, a construção da estrada e a instalação da vedação podem ser iniciadas, em março, seguindo-se a implementação de um sistema de vigilância técnica. Espera-se que este projeto piloto esteja concluído até ao final de junho.Em novembro do ano passado o governo da Finlândia propôs-se a gastar 139 milhões de euros para construir vedações ao longo de várias partes da fronteira do país com a Rússia, cumprindo uma promessa feita na sequência da invasão de Moscovo em Fevereiro da Ucrânia.A Finlândia, candidata a aderir à NATO, tem uma história de guerras com a Rússia, mas a fronteira coberta de florestas continua apenas marcada com sinais durante a maior parte dos seus 1300 km de comprimento.A guarda fronteiriça do país disse que pretende construir entre 130 a 260 km de cercas, cobrindo 10 a 20% da área total de fronteira entre os dois país, concentrando-se principalmente nos pontos de passagem de fronteira e áreas adjacentes no sudeste da Finlândia.