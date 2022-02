Fiscalização da GNR provoca filas de vários quilómetros na A1 perto de Santarém, sentido norte-sul

Participam também, além do Destacamento de Trânsito, militares da Ação Fiscal e Investigação de Crime.

Uma operação do Comando da GNR de Santarém, na A1, entre Torres Novas e Santarém, esta a causar filas de vários quilómetros naquela via. Ao que o CM apurou trata-se de uma operação de combate à criminalidade e redução da sinistralidade rodoviária.Todos os condutores que seguem no sentido norte-sul estão a ser obrigados a sair na área de serviço de Santarém para fiscalização dos militares no local.As filas chegam a ter perto de 10 quilómetros, segundo apurou o CM.A fiscalização decorre entre as 20h00 e as 24h00 deste domingo.Participam também, além do Destacamento de Trânsito, militares da Ação Fiscal e Investigação de Crime.