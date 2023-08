Fisco deixa escapar mais 904 milhões de euros

A dívida fiscal considerada incobrável aumentou, no ano passado, 904 milhões de euros. Em 2022, a chamada dívida declarada em falhas ultrapassou os 8,68 mil milhões de euros, um aumento de 12% face aos mais de 7,78 mil milhões de euros do ano anterior.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã