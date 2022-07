FMI ordena que Portugal corte nas pensões

FMI considera que País tem um sistema de pensões generoso e aponta a proliferação de incentivos fiscais.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) está a pressionar o Governo para fazer alterações no regime de pensões e no sistema fiscal, já a partir do próximo ano, de forma a conter a despesa orçamental. A organização considera, num documento divulgado em junho, que Portugal tem um regime de pensões "generoso" e que precisa de "restringir a proliferação de incentivos fiscais".