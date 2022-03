Foco da gripe das aves detetado em Vila do Conde

Com este novo caso, o primeiro conhecido na zona Norte do País, são agora 18 os focos detetados em todo o território nacional.

Um foco de gripe das aves numa exploração caseira em Gião, no concelho de Vila do Conde, obrigou a novo abate de animais, divulgou esta sexta-feira a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), que explica terem sido efetuadas inspeções no local e noutras explorações próximas.Aliás, em cumprimento da legislação que está em vigor, foram notificadas e verificadas as explorações que ficam num raio de 3 quilómetros em redor do foco confirmado e mantêm-se sob vigilância as que se encontram num raio de 10 quilómetros.Com este novo caso, o primeiro conhecido na zona Norte do País, são agora 18 os focos detetados em todo o território nacional, o primeiro dos quais em novembro de 2021, numa capoeira doméstica, em Palmela.Entretanto, surgiram outros registos, nos distritos de Leiria, Lisboa, Santarém, Beja e Faro, levando ao abate de cerca de 230 mil aves, entre galinhas, perus, patos, gansos, gaivotas, faisões e cegonhas. A DGAV já havia alertado para o elevado risco de disseminação da gripe aviária, depois de ter sido detetada em animais selvagens - 5 dos 18 focos conhecidos dizem precisamente respeito a aves selvagens.A mesma entidade apela a todos os detentores de aves que cumpram "com rigor as medidas de biossegurança e das boas práticas de produção avícola".