Fogo de artifício durante evento causa incêndio numa quinta em Pedrouços na Maia

Chamas alastraram a casas nas proximidades. Casal com bebé ficou desalojado.

Um incêndio deflagrou, na noite deste domingo, numa quinta de eventos, em Pedrouços, na Maia. Segundo os Bombeiros de São Mamede de Infesta, o fogo começou após o lançamento fogo de artifício durante um evento que estava a decorrer na quinta.As chamas alastraram-se para habitações nas proximidades, sendo que uma casa ficou completamente destruída. Um casal e uma criança com cerca de um ano ficaram desalojados. Duas outras casas ficaram danificadas, mas ainda reúnem condições de habitabilidade.Segundo o comandante dos Bombeiros de Pedrouços, no decorrer do combate às chamas, dois bombeiros e dois civis ficaram com ferimentos ligeiros. Os bombeiros foram transportados para o Hospital de S. João, no Porto. Os civis recusaram tratamento hospitalar.O alerta foi dado às 22h29, sendo que o incêndio foi dominado pelas 23h27 e entrou em fase de rescaldo perto da meia-noite.No local estiveram 61 operacionais das corporações de Bombeiros de Pedrouços, de São Mamede de Infesta, de Leça do Balio, de Moreira da Maia, de Areosa e de Matosinhos-Leça apoiados por 20 viaturas, entre elas, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação e duas ambulâncias.Ao, moradores referem que já tinham alertado os donos da quinta de eventos para o perigo de incêndio, uma vez que é frequente ser lançado fogo de artifício naquele local.