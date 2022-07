Fogo deflagra em cozinha de hospital no Porto

Sapadores do Porto conseguiram extinguir o incêndio rapidamente.

Um fogo deflagrou esta manhã na cozinha do Hospital de São Francisco do Porto, situado na rua da Bolsa. O alerta foi dado às 08h37, tendo os Sapadores do Porto conseguido extinguir o incêndio rapidamente.Não se registaram feridos e também não foi necessário proceder à evacuação da unidade de saúde. Por volta das 09h00, os bombeiros encontravam-se a fazer trabalhos de ventilação.Para o local foram acionados 13 operacionais, que foram apoiados por 3 viaturas.