Fogo em fábrica de cortiça no Seixal mobiliza bombeiros

No local já estão mais de uma dezena de operacionais, mas os meios estão a ser reforçados.

Um incêndio numa fábrica de cortiça em Corroios, no concelho do Seixal, está a preocupar as autoridades de proteção civil na tarde desta quarta-feira.

No local já estão mais de uma dezena de operacionais, mas os meios estão a ser reforçados, de acordo com o CDOS de Setúbal. O alerta foi dado pelas 18h24.

Não há, para já, dados sobre feridos e o que está a ser consumido pelas chamas.

A fábrica estava abandonada há vários anos.