Fogo em Monsanto dado como extinto

Um incêndio que deflagrou, na noite deste sábado, no parque florestal de Monsanto, em Lisboa, já está extinto. As chamas tiveram início num carro que se acidentou e pegou fogo, e propagaram-se para o mato, entre o Viaduto Duarte Pacheco e a rotunda da Cruz das Oliveiras.Em declarações à Lusa, fonte do Regimento dos Sapadores Bombeiros da capital disse que o incêndio foi dado como extinto às 23h15.O alerta foi dado às 21h57.No local estiveram 105 operacionais, apoiados por 30 viaturas.O trânsito na A5 esteve cortado nos dois sentidos, mas já foi reaberto no sentido Cascais-Lisboa, anunciou a concessionária Brisa.Num comunicado divulgado perto das 23h30, a empresa referiu que o trânsito se mantém "cortado no sentido Lisboa-Cascais, antes do Viaduto Duarte Pacheco".Em declarações aos jornalistas, o Comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse que à chegada dos operacionais ao local, não estava ninguém no carro. "A situação já está a ser controlada pela GNR", acrescentou.