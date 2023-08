"Foi a maior sova que eu levei": Jovem acusa seguranças de agressão em discoteca na Póvoa de Varzim

Incidente começou com uma pequena confusão na pista.

Um jovem, de 21 anos, diz ter sido espancado por seguranças de uma discoteca, na Póvoa de Varzim, na última quinta-feira de madrugada, quando tentava defender um amigo. A vítima ficou com vários hematomas no corpo, principalmente na cara, que o impossibilitam de trabalhar. O amigo também foi levado para o hospital.

O incidente começou com uma pequena confusão na pista que terá sido rapidamente sanada. O jovem recorda que o amigo acabou por ser expulso da discoteca e que se recusou a pagar a conta. Nesse momento, este indivíduo terá sido agredido com um murro na testa e é aí que a vítima tenta intervir.

"Com pouca conversa agarram em mim ... e eu reajo, tento barafustar as mãos de mim. Larguem-me por favor e pronto começaram a vir para cima de mim, soco atrás de soco, joelhada atrás de joelhada...depois um mata-leão no fim, depois também não me lembro de grande coisa. Não cheguei a ficar inconsciente, mas foi a maior sova que eu levei", disse a vítima à CMTV.

Em pânico, os restantes elementos do grupo chamaram os bombeiros e a PSP. Depois de assistidos no local os dois jovens foram levados para o hospital.

A CMTV tentou por várias vezes contactar o estabelecimento de diversão nocturna Honi, mas sem sucesso.