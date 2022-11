"Foi mais uma... Temos uma relação excelente!": Ronaldo fala sobre polémica com Bruno Fernandes

Relação de CR7 com Bruno Fernandes foi um dos temas abordados em conferência de imprensa.

CR7 garante que nada se passou com Bruno Fernandes, isto após a polémica criada em torno das imagens da chegada do médio, seu colega do Man. United, à concentração da Seleção Nacional, onde terá, publicou-se, cumprimentado o capitão de Portugal de forma mais fria.



"Foi mais uma que, infelizmente, nos correu mal. A minha relação com ele é excelente, o avião dele chegou tarde e eu perguntei se ele tinha vindo de barco. Tal como o Cancelo, que após uma entrada mais dura do treino do Félix, eu agarrei-lhe no pescoço e disse, ‘Então pá? bora lá!’. O ambiente na Seleção é excelente. Não há problemas. O grupo está blindado. E aproveito para terminar: não perguntem por mim. Não é preciso falar mais de mim. O meu caso está encerrado. Se alguém me perguntasse do Rafa, por exemplo, eu não respondia. O selecionador já falou desse tema. Gostava que fizessem isso para a Seleção estar melhor. Perguntei coisas sobre os jogadores e sobre a Seleção", comentou antes do treino da formação das quinas, no centro de Al Shahaniya.