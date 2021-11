"Foi o dia em que mais vacinámos com a 3.ª dose": Lacerda Sales diz que 42 mil portugueses receberam vacina

Secretário de Estado da Saúde apelou a maior adesão para um "Natal com a maior tranquilidade possível".

Durante uma visita ao centro de vacinação Covid-19 em Mafra, o secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, destacou que este sábado foi o dia em que mais pessoas receberam a terceira dose da vacina.

"É para darmos um impulso e continuar este impulso de adesão à vacinação", disse, agradecendo ao coronel Penha Gonçalves, coordenador do Plano de vacincação contra a Covid e a todos os profissionais de saúde pelo fim de semana "em que já vacinámos 700 mil pessoas com dose de reforço, e mais 1,5 milhões de pessoas com vacina da gripe". "Foi dia em que vacinamos mais gente com 3ª dose, mais de 42 mil pessoas o que é muito bom.

", adiantou Lacerda Sales.

O responsável adiantou que é necessário que as pessoas "tenham esta adesão e ainda maior amanhã e nos próximos dias Vamos aproveitar estes dias de fim de semana para poder vacinar com a terceira dose", confirmou.



Sobre o reforço de meios para responder aos novos desafios da vacinação (nomeadamente à vacinação com segunda dose de quem recebeu a vacina da Janessen), disse Lacerda Sales que "com a reprogramação vão ser necessário reforços, porque o número de elegíveis mais do que duplicou, temos 1,8 milhões de pessoas para vacinar. Queremos atingir em dezembro o número previsto para altura. Com aumento temos que voltar a planear".



"É importante a colaboração com o Ministério da Defesa e com as autarquias", salientou, garantindo que há meios para efetuar esse reforço necessário.

Lacerda Sales terminou com novo apelo à vacinação contra a Covid-19 pedindo "mais adesão para que possamos passar o Natal com a maior tranquilidade possível".



"Estamos a reprogramar todo o plano, com reorganização interna para responder melhor aos novos desafios. O que é importante salientar é que temos um plano em curso, estamos focados para cumprir esse plano. Precisamos de vacinar 900 mil pessoas. Ao ritmo que estamos a atingir, conseguiremos atingir esse objetivo", garantiu o coronel Penha Gonçalves.



O responsável pela vacinação Covid-19 pediu ainda que os portugueses adiram "através do agendamento e através da Casa Aberta".