"Foi o interlocutor de todos os Presidentes Portugueses": Marcelo reage à morte de José Eduardo dos Santos

"Teve como interlocutores todos os Presidentes da República Portuguesa. Foram muitas décadas de relacionamento, Portugal-Angola, Angola-Portugal, também com todos os Governos", começou por recordar Marcelo."Foi um protagonista decisivo em momentos mais diversos dessas décadas, desde final dos anos 70, até à substituição pelo presidente João Lourenço".Marcelo adiantou que falou ao telefone com João Lourenço, atual presidente angolano, e que vai estar presente nas cerimónias fúnebres de José Eduardo dos Santos."Nesse sentido, é evidente que já apresentei as condolências ao presidente João Lourenço telefonicamnte. Portugal estará representado pelo Presidente da República e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros nas exéquias. É evidente que é uma personalidade que marcou as relações num período sensível, pós independência em Angola", disse Marcelo Rebelo de Sousa."O Presidente da República acaba de enviar as condolências ao Presidente João Lourenço e à Família do Presidente José Eduardo dos Santos.

O Presidente José Eduardo dos Santos foi o interlocutor de todos os Presidentes Portugueses em Democracia, durante quatro décadas, constituindo um protagonista decisivo nas relações entre os Estados e os Povos Angolano e Português.

Portugal testemunha o respeito devido a essa longa memória, em período determinante para o nascimento e o arranque da CPLP e do engrandecimento das nossas relações bilaterais após a descolonização."