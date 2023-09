Folga na prestação adia juros da casa por dois anos

O mecanismo que o Governo está a criar para reduzir e estabilizar a prestação do crédito à habitação vai permitir que as famílias paguem uma prestação mensal mais baixa, durante dois anos, mas, após esse período, os juros que não foram pagos serão adicionados ao capital em dívida e pagos nos restantes anos do contrato. Ou seja, na prática, a medida irá funcionar como uma espécie de moratória para uma parte dos juros. Para proteger as famílias, no diploma que cria essa medida, o Governo vai estabelecer, segundo apurou o, a regra de que o capital em dívida no final dos dois anos não pode ser superior ao capital em dívida no início da entrada em vigor deste regime temporário.Leia a notícia na íntegra no site do Correio da Manhã