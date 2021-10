"Fomos até ao limite": PCP anuncia que vai votar contra o Orçamento do Estado para 2022

Documento mais próximo de ser chumbado na generalidade.

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, anunciou esta segunda-feira que o partido vai votar contra o Orçamento do Estado na generalidade.



"Neste contexto, face ao quadro de compromissos e sinais dados [pelo Governo socialista], o PCP votará contra este Orçamento", anunciou o dirigente comunista na sede do partido, na Rua Soeiro Pereira Gomes, em Lisboa.





"O que está em causa é o futuro de país, não é esta ou aquela medida, mas uma visão mais alargada", afirmou o secretário-geral do partido.



O voto contra dos dez deputados do PCP no Orçamento do Estado para 2022 hoje anunciado determina, desde já, o seu 'chumbo' na votação na generalidade, marcada para quarta-feira.

Jerónimo de Sousa acusou o governo de recusar compromissos e sustentou que o país "não precisa de um Orçamento qualquer, mas precisa de resposta aos problemas existentes que se avolumam à medida que não são enfrentados".

O Bloco de Esquerda anunciou este domingo que, caso o Governo permaneça intransigente em relação às nove propostas dos bloquistas, o BE vai votar contra o documento por apresentar medidas que a esquerda considera insuficientes.



O PAN e as deputadas não inscritas Joacine Katar Moreira e Cristina Rodrigues anunciaram que se vão abster na votação na generalidade. Apenas falta anunciar o sentido de voto do Partido Ecologista "



Feitas as contas, e se as intenções de voto se verificarem esta quarta-feira, o Orçamento apresentado pelo Governo poderá ser chumbado já na generalidade.

O Executivo poderia continuar a governar, mas em duodécimos. Ou seja, usaria o Orçamento do ano anterior, mas não teria acesso aos fundos europeus. Marcelo afastou este cenário e colocou a hipótese de umas eleições legislativas antecipadas que seriam marcadas para janeiro.