Foram detetadas 384 embarcações relacionadas com narcotráfico pela aeronave P3 da Força Aérea

Dados dos últimos três meses foram divulgados pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Uma aeronave P3 da Força Aérea Portuguesa detetou, nos últimos três meses "82 embarcações de migrantes, 384 relacionadas com narcotráfico e quatro eventos de busca e salvamento", no âmbito da missão da agência europeia Frontex no Mar Mediterrâneo, anunciou esta sexta-feira o Estado-Maior-General das Forças Armadas.O destacamento da Força Aérea, composto por uma aeronave P-3 e 31 militares da esquadra 601 "Lobos", esteve sediado em Málaga (Espanha) no âmbito da operação INDALO 2021."Durante os últimos três meses, o destacamento português voou 240 horas, que se traduziu na identificação de mais de 75 mil contactos marítimos. Esta operação, de apoio à agência FRONTEX, tornou-se uma das operações mais importantes da União Europeia, em matéria de combate ao tráfico de estupefacientes, controlo da imigração ilegal, poluição marítima e pesca ilegal e, ainda, como uma mais-valia para a salvaguarda da vida humana no mar, através das missões de busca e salvamento", revela o EMGFA.A Força Aérea foi elogiada "pelo seu elevado profissionalismo no desempenho desta missão".