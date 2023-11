Detidas 28 pessoas em megaoperação de combate ao tráfico humano no Alentejo

Suspeitos integram estrutura criminosa que se dedica à exploração de cidadãos imigrantes para trabalharem em explorações agrícolas.

Foram detidas 28 pessoas na 'Operação Espelho' de combate ao tráfico de seres humanos que a Polícia Judiciária realizou, esta terça-feira, em Faro do Alentejo, no concelho de Cuba e em Peroguarda, no concelho de Ferreira do Alentejo. A PJ procedeu ao cumprimento de 78 Mandados de Busca domiciliária e não domiciliária.



Os suspeitos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, integram uma estrutura criminosa que se dedica à exploração de cidadãos imigrantes para virem para Portugal trabalhar em explorações agrícolas no Alentejo, avança o comunicado da PJ.





Os imigrantes vêm de países como a Roménia, Moldávia, Ucrânia, Índia, Senegal e Paquistão.



Os suspeitos encontram-se fortemente indiciados pela prática de crimes de associação criminosa, de tráfico de pessoas, de auxílio à imigração ilegal, de angariação de mão-se-obra ilegal, de extorsão, de branqueamento de capitais, fraude fiscal, ofensas à integridade física, posse de arma de fogo e falsificação de documentos.



A operação policial,







Os detidos vão ser presentes esta quarta-feira a primeiro interrogatório judicial, tendo em vista a sujeição às medidas de coação tidas por adequadas.



através da Unidade Nacional Contra Terrorismo, envolveu 480 operacionais e decorreu no âmbito de dois inquéritos titulados pelo DIAP de Évora. A Força Aérea Portuguesa e a Segurança Social no encaminhamento das vítimas estão a colaborar com as autoridades.