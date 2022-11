Força Aérea voa para travar migração, drogas e armas para a Líbia e para vigiar navios russos

Reportagem CM voou com os Ases da Força Aérea.

Voámos nas três missões militares portuguesas que, a partir da Sicília (Itália) e de Málaga (Espanha), salvam vidas de migrantes que arriscam atravessar o mar Mediterrâneo - 29 mil morreram na última década.Mas os portugueses também impedem que chegue armamento ao norte de África para dar continuidade a matanças e têm os perigosos navios de guerra russos monitorizados. É uma ação fundamental para os planos da NATO na defesa do Leste da Europa.Veja a reportagem no site do Correio da Manhã