Forças Armadas usam drones nas buscas pelo turista francês desaparecido na Madeira

Operação está a ser coordenada pela PSP e envolve meios dos Bombeiros de Santana e do Corpo de Polícia Florestal.

"A participação das Forças Armadas nesta operação enquadra-se no âmbito das operações de Apoio Militar a Emergências Civis, que são coordenadas, na Região Autónoma da Madeira, pelo Comando Operacional da Madeira, através do seu Centro de Operações", refere o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

Duas equipas de drones das Forças Armadas estão, desde esta quarta-feira, a participar nas buscas por um turista francês desparecido, no nordeste da ilha da Madeira, há cerca de uma semana. Os cinco militares do Comando Operacional da Madeira usam drones "equipados com câmaras de infravermelhos". Na ação está ainda uma patrulha do Exército.As buscas estão a ser coordenadas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) e envolvem o Serviço Region de Proteção Civil, várias corporações de bombeiros e o Corpo de Polícia Florestal, contando agora também com as Forças Armadas.O turista francês de 35 anos está desaparecido desde quarta-feira na ilha da Madeira. O alerta só chegou às autoridades no fim de semana, através de um contacto da embaixada de França, alertada pela família. A vítima estaria a fazer uma caminhada.