Forças de segurança policiais absorvem funções do SEF

Extinção do SEF obriga a dividir competências e meios humanos pela PSP, GNR e PJ.

As forças e serviços de segurança dão esta terça-feira um passo decisivo no âmbito da implementação do novo sistema de controlo das fronteiras - que vai ditar a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) - com a assinatura de quatro protocolos.