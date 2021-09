Forças especiais da Guiné-Conacri afirmam ter detido presidente. Governo garante que repeliu tentativa de golpe

Alpha Condé surge em vídeo vestido com calças de ganga e camisa e sentado num sofá, recusando responder se foi mal tratado.

As forças especiais da Guiné-Conacri afirmaram este domingo ter capturado o Presidente Alpha Conde e "dissolvido" as instituições, num vídeo enviado à AFP, enquanto o Ministério da Defesa garante ter repelido a tentativa de golpe.

"Decidimos, depois de retirar o Presidente, que atualmente está connosco (...), dissolver a Constituição em vigor e dissolver as instituições; decidimos também dissolver o Governo e fechar as fronteiras terrestres e aéreas", disse um dos membros do grupo envolvido num alegado golpe de Estado e que se apresentou de uniforme e armado numa declaração divulgada nas redes sociais, mas não transmitida pela televisão nacional.





Os golpistas, que confirmaram à AFP a origem do vídeo, divulgaram imagens do Presidente, nas quais lhe perguntam se foi maltratado. Alpha Condé, vestido com calças de ganga e camisa e sentado num sofá, recusou responder.



Posteriormente, começaram a surgir diversos vídeos dos conflitos armados. Acredita-se que este tenha sido um golge de Estado levado a cabo pelas forças especiais da Guiné-Conacri.