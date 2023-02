Formato da CMTV vence telejornal da RTP

Três programas da CMTV ficaram acima do jornal da tarde da televisão pública generalista.

O programa ‘Duelo Final’ da CMTV foi líder destacado de audiências no cabo, este domingo, no acompanhamento dos derradeiros minutos do jogo entre Sporting e FC Porto. O formato alcançou 10,3% de share e uma média de 515 mil espetadores ficando entre os mais vistos do dia na televisão portuguesa. Com este resultado, ultrapassou o Telejornal da RTP que obteve 9,4% de share e uma média de 475 mil mil espectadores



No dia, três formatos da CMTV ficaram acima do jornal da tarde da televisão pública generalista. Além de ‘Duelo Final’, ‘Jogadas Decisivas’ e ‘Golos – segunda parte’ registaram maior audiência que o jornal da tarde da RTP1.