Forte agitação marítima coloca sete distritos do continente sob aviso laranja

Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quinta-feira aguaceiros, em especial no Norte e Centro do País.

Os termómetros vão registar uma subida de temperatura máxima e uma pequena descida da temperatura mínima. A agitação marítima forte na costa

ocidental vai manter-se.

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta quinta-feira aguaceiros, em especial no Norte e Centro do País, e que deverão ser de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela até ao final da manhã.Em Lisboa as temperaturas vão variar entre os 11 e os 17 graus. No Porto os termómetros vão oscilar entre os 10 e os 15 graus.A Guarda será o distrito mais frio de Portugal esta quinta-feira com 3 graus de mínima e 8 de máxima.No arquipélago da Madeira a previsão aponta para céu muito nublado e 22 de máxima para o Funchal. Nos Açores o cenário é semelhante, com 18 graus de máxima em Ponta Delgada e na Horta e 20 graus em Santa Cruz das Flores.Os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa estão sob aviso laranja devido à previsão de agitação marítima forte, segundo o IPMA.

Estes sete distritos vão estar sob aviso laranja por causa da agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 6 metros de altura significativa, podendo atingir 12 metros de altura máxima, até às 09h00 desta quinta-feira, passando depois a amarelo até às 21h00.

O IPMA colocou igualmente sob aviso amarelo os distritos de Setúbal, Beja e Faro devido à previsão de agitação marítima, com ondas de noroeste com 4 a 5 metros, até às 21h00 desta quinta-feira.

Também por causa da agitação marítima, o IPMA colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo a partir das 09h00 desta quinta-feira e até às 00h00 de sexta-feira, prevendo-se ondas de norte/noroeste com 4 metros.

Devido à agitação marítima, as barras marítimas de Caminha, Vila Praia de Âncora, Esposende, Póvoa do Varzim, Vila do Conde, Douro, Aveiro, Figueira da Foz e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

A barra de Viana do Castelo está condicionada a embarcações de comprimento inferior a 12 metros.