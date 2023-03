Francisco: Dez anos de pontificado do Papa dos pobres

Uma igreja pobre e para os pobres. Este é o lema do Papa Francisco que amanhã assinala 10 anos de pontificado.

Quando surgiu de sapatos pretos, meio gastos e moldados pelos passos do tempo, os fiéis surpreenderam-se. Pela primeira vez em séculos, o papa não calçava os tradicionais "múleos", sapatos de couro de cor vermelha ou púrpura.Um sinal que não passou despercebido, de um Papa com os pés bem assentes na terra, mais próximo dos fiéis e a querer uma Igreja mais pobre, mais humilde e mais humana.Veja a reportagem no site do Correio da Manhã