Francisco Menezes arrasado após comentário sobre caso que envolve Rúben Semedo

Humorista partilhou na rede social Instagram uma imagem da menor que acusa o jogador português.

O comediante português Francisco Menezes está a ser duramente criticado esta terça-feira nas redes sociais na sequência da publicação de uma imagem no Instagram relativa ao caso da alegada violação por parte do jogador Rúben Semedo.

Na fotografia partilhada na rede social, o humorista ironiza com a polémica que envolve o internacional português, que está a ser acusado de violar uma jovem menor.

"A alegada vítima de violação. Deve ter sido uma luta titânica", escreveu Francisco Menezes na legenda da imagem. Diversas caras conhecidas comentaram a imagem e expressaram revolta para com as palavras do comediante.



Sónia Tavares, vocalista da banda The Gift, escreveu a seguinte mensagem: "Desculpe a intromissão, sou uma grande admiradora do seu trabalho, o que faz e o que pensa fora disso, é da sua exclusiva responsabilidade. Porém, como figura pública que é, considero este post de uma agressão à mulher no geral, independentemente da alegada vítima estar ou não a falar verdade. Os seus comentários dão aso a um tão grave e violento destilar de comentários misóginos, que eu luto contra há tantos anos, que me parece absolutamente ofensivo em 2021. 'Ar de badalhoca?' A sério?".

O humor não caiu bem também junto da comunidade digital e os utilizadores da rede social Twitter já vieram também manifestar o seu desagrado.

Recorde-se que o advogado da jovem que acusa Rúben Semedo pediu esta terça-feira para que os meios de comunicação e as pessoas não utilizassem fotos da jovem, algo que não foi respeitado por Francisco Menezes.