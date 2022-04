Francisco nasceu à porta do Hospital de Braga numa ambulância dos bombeiros de Barcelos

Mãe e filho estão bem de saúde.

Os bombeiros voluntários de Barcelos ajudaram esta terça-feira um bebé a nascer, à porta do Hospital de Braga. Francisco, o terceiro filho de uma mulher de 35 anos, de Vila Frescainha S. Pedro, Barcelos, não quis esperar pelo conforto da maternidade e nasceu mesmo dentro da ambulância, já com a obstetra do Hospital de Braga também dentro da viatura.

Os bombeiros Francisco Lopes e Cláudia Esteves eram a tripulação da ambulância que às 08h05 foi chamada para transportar de urgência uma grávida de sete meses, mas em trabalho de parto.





Acionaram a equipa médica da VMER de Barcelos que foi ao encontro da ambulância e acabou por acompanhar o transporte até Braga, já com Francisco prestes a nascer. O parto acabou por acontecer às 09h24, já à porta da sala de Emergência do Hospital de Braga, com apoio da médica obstetra.

