Fraude de 6 milhões com fábrica de tabaco ilegal nos concelhos de Lisboa e Sintra

A Guarda Nacional Republicana, através do Destacamento de Acção Fiscal de Lisboa, desmantelou uma fábrica ilegal de produção e embalamento de tabaco de mascar e apreendeu cerca de 26 toneladas de tabaco, nos concelhos de Lisboa e Sintra, nos passados dia 10 e 11 de janeiro. A comercialização ilícita do produto, cujo valor comercial ascende a 1,5 milhões de euros, terá causado um prejuízo ao Estado de cerca de 6 milhões de euros.No decorrer da operação 'Delhi Tobacco' foram realizadas quatro buscas, duas domiciliárias e duas não domiciliárias em viaturas e foram apreendidas 26 toneladas de tabaco triturado e tabaco de mascar. Foram ainda apreendidas diversas máquinas de trituração e embalamento de tabaco; diversas embalagens para armazenamento do tabaco de diferentes marcas; duas viaturas ligeiras de passageiros; diversos equipamentos informáticos; documentação alusiva aos transportes de tabaco; elevadas quantidades de produtos aromatizantes para misturar com o tabaco e 6 mil euros em numerário.

Quatro homens, com idades compreendidas entre os 21 e os 35 anos, foram constituídos arguidos pelos crimes de contrabando qualificado e introdução fraudulenta no consumo qualificada.

"Esta operação contou com o empenhamento sete dezenas de militares, da Unidade de Ação Fiscal, com reforço da Unidade de Controlo Costeiro e Fronteiras (UCCF) e com a colaboração de equipas de segurança e cinotécnicas da Polícia de Segurança Pública (PSP)", pode ler-se no comunicado da GNR.