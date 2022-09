Freira humilhada por madre teme julgamento após recusar avanços sexuais

A freira de 45 anos que acusa a madre superior do Convento de São Francisco de Assis, em Vila Nova de Famalicão, de a ter difamado por recusar os seus avanços sexuais teme relatar em Tribunal as humilhações que diz ter sido vítima. A freira, que foi expulsa da Igreja, continua a ter apoio psicológico e, até há muito pouco tempo, não conseguia dormir sem fechar a porta à chave. O julgamento da madre superior está marcado para a próxima terça-feira, no Tribunal de Vila Nova de Famalicão.Saiba mais no Correio da Manhã