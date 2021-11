Freira seduzida por amigo confessa desfalque em instituição ligada à Igreja Católica

Religiosa só assumiu entregar cheques de 48 mil euros ao amigo sedutor. Esteve 14 anos fugida.

Acusada de um desfalque na ordem dos 400 mil euros, a freira Maria da Conceição Magalhães, de 60 anos, apenas confessou esta quarta-feira às juízas do Tribunal de S. João Novo, no Porto, o desvio de cheques no valor de 48 mil euros. Diz que os entregou a Augusto Cunha - condenado já por estes factos, em 2014, à pena suspensa de quatro anos e meio de prisão -, como forma de "gratificação pela amizade" que mantinham. Quando confrontada pela juíza-presidente se Augusto a "seduzia" e "arrastava a asa" por ela, a religiosa respondeu que sim. Assumiu ainda que gostava disso.

