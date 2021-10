"Friends não teria sido o mesmo sem ti": Jennifer Aniston homenageia ator James Michael Tyler

Morreu este domingo aos 59 anos, após uma batalha contra o cancro.

A atriz Jennifer Aniston homeageou, nas redes sociais, James Michael Tyler, o colega da atriz na série 'Friends' onde interpretou o papel de Gunther. O ator morreu este domingo aos 59 anos Aniston, que protagonizou Rachel na série, deixou uma mensagem emotiva no Instagram. "rouxeste para a série e para todas as nossas vidas. Vamos sentir tua falta".Também a atriz Courteney Cox lembrou o colega nas redes sociais. "A gratidão que trazias todos os dias para o set de gravações é a mesma gratidão que sinto por te ter conhecido. Descansa em paz".James Michael Tyler, o barman do café "Central Perk" na série "Friends", morreu em casa em Los Angeles após uma batalha contra o cancro.